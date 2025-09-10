Немков – о переговорах с UFC: «Предложенные условия меня не устроили. Мне сказали, что они не заинтересованы в заключении контрактов с русскими бойцами»

Вадим Немков объяснил, почему отказался от контракта с UFC.

«Да, мы вели переговоры с другими лигами, в частности с UFC. Не могу разглашать детали, но там предложили условия, которые меня не устроили. Мне сказали, что в UFC не заинтересованы в моем подписании и заключении контрактов с другими русскими бойцами. Поэтому было принято решение остаться в PFL», – сказал боец PFL Вадим Немков .

Ранее Немков заявил, что переподписал контракт с PFL на два года.

