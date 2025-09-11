Немков – о Чимаеве: «Он выступает под флагом ОАЭ. Значит, представляет эту страну»

Вадим Немков рассказал, почему Чимаева нельзя считать российским чемпионом UFC.

«Он же выступает под флагом ОАЭ, значит, представляет эту страну. Я так думаю. Когда ты выступаешь под российским флагом, значит, ты российский спортсмен. Если дерешься под флагом ОАЭ, то ты спортсмен из ОАЭ, хотя корни могут быть и из Чечни или другого региона России.

Да, он чеченец и мне приятно, что Хамзат победил. Но если ты представляешь Россию, то и флаг должен быть российский», – сказал боец PFL Вадим Немков.

На UFC 319 Хамзат Чимаев единогласным решением судей победил Дрикуса дю Плесси и стал чемпионом в среднем весе.

