Кори Андерсон: «Если бы мне прямо сейчас предложили бой с Нганну или Немковым, то я бы выбрал Вадима»

Кори Андерсон склоняется к поединку с Вадимом Немцовым, а не Фрэнсисом Нганну.

«Если бы мне прямо сейчас предложили бой с Нганну или Немковым , то я бы выбрал Вадима. Предпочту трилогию.

Поединок с Фрэнсисом принесет много денег. И я побью его. Люди все равно будут говорить: «Кори – бомж». Сейчас у меня такой выбор», – сказал боец PFL Кори Андерсон .

Андерсон дважды дрался с Немковым в 2022-м: первый бой объявлен несостоявшимся из-за столкновения бойцов головами в третьем раунде, второй поединок выиграл Немков единогласным решением судей.

Лучший ученик Федора снова отказался от UFC ради денег. А как бы вы поступили?

Нганну не общался с PFL по поводу следующего боя: «Есть ощущение, что у них просто нет соперника для меня»