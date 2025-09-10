Кори Андерсон: «Если бы мне прямо сейчас предложили бой с Нганну или Немковым, то я бы выбрал Вадима»
Кори Андерсон склоняется к поединку с Вадимом Немцовым, а не Фрэнсисом Нганну.
«Если бы мне прямо сейчас предложили бой с Нганну или Немковым, то я бы выбрал Вадима. Предпочту трилогию.
Поединок с Фрэнсисом принесет много денег. И я побью его. Люди все равно будут говорить: «Кори – бомж». Сейчас у меня такой выбор», – сказал боец PFL Кори Андерсон.
Андерсон дважды дрался с Немковым в 2022-м: первый бой объявлен несостоявшимся из-за столкновения бойцов головами в третьем раунде, второй поединок выиграл Немков единогласным решением судей.
Лучший ученик Федора снова отказался от UFC ради денег. А как бы вы поступили?
Нганну не общался с PFL по поводу следующего боя: «Есть ощущение, что у них просто нет соперника для меня»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости