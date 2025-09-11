Вадим Немков: «Джонса нельзя называть более великим в сравнении с Федором из-за проблем с допингом»

Вадим Немков объяснил, почему Федор Емельяненко лучше Джона Джонса.

«Джон, безусловно, классный и одаренный боец. Он победил всех, с кем дрался. Но его нельзя называть более великим в сравнении с Федором из-за проблем с допингом», – сказал боец PFL Вадим Немков .

USADA отстранила Джона Джонса от боев на год за использование допинга в 2016 году. В результатах допинг-теста, взятого перед боем с Даниэлем Кормье, был обнаружен запрещенный препарат туринабол.

Джонс ранее завершил карьеру в UFC, но спустя 12 дней вернулся в пул тестирования.

