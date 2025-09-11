  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Вадим Немков: «Джонса нельзя называть более великим в сравнении с Федором из-за проблем с допингом»
4

Вадим Немков: «Джонса нельзя называть более великим в сравнении с Федором из-за проблем с допингом»

Вадим Немков объяснил, почему Федор Емельяненко лучше Джона Джонса.

«Джон, безусловно, классный и одаренный боец. Он победил всех, с кем дрался. Но его нельзя называть более великим в сравнении с Федором из-за проблем с допингом», – сказал боец PFL Вадим Немков.

USADA отстранила Джона Джонса от боев на год за использование допинга в 2016 году. В результатах допинг-теста, взятого перед боем с Даниэлем Кормье, был обнаружен запрещенный препарат туринабол.

Джонс ранее завершил карьеру в UFC, но спустя 12 дней вернулся в пул тестирования.

Джон Джонс: «Я готовлюсь к турниру UFC в Белом доме – это моя цель»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
logoФедор Емельяненко
logoMMA
logoВадим Немков
logoUFC
logoДжон Джонс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Немков – о Чимаеве: «Он выступает под флагом ОАЭ. Значит, представляет эту страну»
6сегодня, 06:45
Немков – о переговорах с UFC: «Предложенные условия меня не устроили. Мне сказали, что они не заинтересованы в заключении контрактов с русскими бойцами»
20вчера, 07:50
Джон Джонс: «Я готовлюсь к турниру UFC в Белом доме – это моя цель»
178 сентября, 10:40
Главные новости
Логан Пол: «Бой Мэйвезера и Тайсона будет очень скучным – не будет настоящих ударов»
21 минуту назад
Пауло Коста: «Жан Силва – карликовый кретин, непослушный ребенок»
34 минуты назад
Вечер бокса в Лас-Вегасе: Канело против Кроуфорда, Уолш подерется с Варгасом и другие бои
7сегодня, 08:49
Царукян – о Топурии: «Все опасаются меня. Если не хочет драться, пусть оставляет титул»
4сегодня, 08:44
Кроуфорд ответил Топурии: «Этот чувак пьян. Многие бойцы ММА пьют»
4сегодня, 07:58
Noche UFC Fight Night 259: Диего Лопес – Жан Силва, Роб Фонт – Давид Мартинес и другие бои
сегодня, 07:00
Александр Шлеменко показал вес 84,1 кг перед боем, Владислав Ковалев – 84,25 кг
сегодня, 06:57
Немков – о Чимаеве: «Он выступает под флагом ОАЭ. Значит, представляет эту страну»
6сегодня, 06:45
Карлос Пратес: «Не хочу долго драться. Возьму пояс, проведу реванш с Гэрри, а затем уйду из MMA»
3вчера, 18:38
Кори Андерсон: «Если бы мне прямо сейчас предложили бой с Нганну или Немковым, то я бы выбрал Вадима»
1вчера, 17:07
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22