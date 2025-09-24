Вадим Немков подерется с Ренаном Феррейрой за титул чемпиона PFL в тяжелом весе. Бой состоится 13 декабря в Лионе
Объявлен следующий поединок Вадима Немкова.
Россиянин подерется с бразильцем Ренаном Феррейрой (13-4) за пояс чемпиона PFL в тяжелом весе. На данный момент титулом владеет Фрэнсис Нганну.
Бой пройдет 13 декабря в Лионе (Франция).
Немков в январе победил Тимоти Джонсона удушающим приемом в первом раунде.
Феррейра в ноябре 2024-го проиграл титульный бой Нганну.
Соглавным поединком турнира станет бой между экс-чемпионкой UFC Крис Сайборг и Сарой Коллинз за пояс женского полулегкого веса.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер PFL
