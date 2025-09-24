Вадим Немков подерется с Ренаном Феррейрой за титул чемпиона PFL в тяжелом весе. Бой состоится 13 декабря в Лионе

Объявлен следующий поединок Вадима Немкова.

Россиянин подерется с бразильцем Ренаном Феррейрой (13-4) за пояс чемпиона PFL в тяжелом весе. На данный момент титулом владеет Фрэнсис Нганну .

Бой пройдет 13 декабря в Лионе (Франция).

Немков в январе победил Тимоти Джонсона удушающим приемом в первом раунде.

Феррейра в ноябре 2024-го проиграл титульный бой Нганну .

Соглавным поединком турнира станет бой между экс-чемпионкой UFC Крис Сайборг и Сарой Коллинз за пояс женского полулегкого веса.

