  • Вадим Немков подерется с Ренаном Феррейрой за титул чемпиона PFL в тяжелом весе. Бой состоится 13 декабря в Лионе
Вадим Немков подерется с Ренаном Феррейрой за титул чемпиона PFL в тяжелом весе. Бой состоится 13 декабря в Лионе

Объявлен следующий поединок Вадима Немкова.

Россиянин подерется с бразильцем Ренаном Феррейрой (13-4) за пояс чемпиона PFL в тяжелом весе. На данный момент титулом владеет Фрэнсис Нганну.

Бой пройдет 13 декабря в Лионе (Франция).

Немков в январе победил Тимоти Джонсона удушающим приемом в первом раунде.

Феррейра в ноябре 2024-го проиграл титульный бой Нганну.

Соглавным поединком турнира станет бой между экс-чемпионкой UFC Крис Сайборг и Сарой Коллинз за пояс женского полулегкого веса.

Кори Андерсон: «Если бы мне прямо сейчас предложили бой с Нганну или Немковым, то я бы выбрал Вадима»

Лучший ученик Федора снова отказался от UFC ради денег. А как бы вы поступили?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер PFL
logoВадим Немков
PFL
logoMMA
Ренан Феррейра
logoКрис Сайборг
logoФрэнсис Нганну
