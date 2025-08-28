Вадим Немков: «Против Анкалаева у Чимаева шансов немного. У Магомеда хорошая борьба, контроль, ударка»

Вадим Немков оценил шансы Чимаева против Анкалаева и Махачева.

«Если честно, Хамзат удивил, потому что дю Плесси физически сильный, и борьба есть, и ударка. Хамзат хорошо подошел к бою, пять раундов отработал.

Против Анкалаева у Чимаева шансов немного, потому что у Магомеда очень хорошая борьба, контроль, выходы из положений, ударка. Плюс в габаритах будет разница большая. С Махачевым было бы интересно в полусреднем весе, но тут вопрос к выносливости, потому что он сгонит вес», – сказал чемпион PFL Вадим Немков.

Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.

Магомед Анкалаев в марте стал чемпионом полутяжелого веса, победив Алекса Перейру решением судей. В октябре пройдет реванш.

Анкалаев – о возможности поединка с Чимаевым в полутяжелом весе: «Нет проблем. Перейдет, значит перейдет»

Лучший ученик Федора снова отказался от UFC ради денег. А как бы вы поступили?