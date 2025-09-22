  • Спортс
Гамрот – Оливейре: «Слышал, ты беспокоишься о моем стиле, несмотря на то, что у тебя позади полный тренировочный лагерь. У меня его не было, но я все еще готов выйти в клетку»

Матеуш Гамрот уверен, что сумеет подготовиться к бою с Чарльзом Оливейрой.

«Слышал, что ты беспокоишься о моем стиле, несмотря на то, что у тебя позади полный тренировочный лагерь. У меня его не было, но я все еще готов выйти в клетку. Осталось две недели, чтобы подготовиться. Я уже начал этим заниматься. Никаких оправданий, давай сделаем это», – написал в соцсетях боец UFC Матеуш Гамрот.

Напомним, Рафаэль Физиев получил травму и снялся с поединка против Оливейры. Гамрот готов заменить азербайджанца.

Оливейра раскритиковал бойцов UFC: «Видел, как некоторые говорят, что хотят драться на UFC Rio. Но когда им звонят, то у них болит живот, сломан палец и т.д.»

Гамрот – Оливейре: «Я прямо сказал UFC, что хочу встретиться с тобой лицом к лицу на твоей родине»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Матеуша Гамрота
