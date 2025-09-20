Мойкано хочет подраться с Оливейрой вместо Физиева: «Нельзя отказываться от такой возможности»

Ренато Мойкано хочет подраться с Чарльзом Оливейрой вместо Рафаэля Физиева.

Ранее стало известно, что поединок между Рафаэлем Физиевым и Чарльзом Оливейрой , который должен был пройти в ночь на 12 октября в Рио-де-Жанейро, не состоится . Физиев получил травму.

«Сорока на хвосте принесла вести, что Физиев травмировался во время тренировки. А ведь все просили, чтобы я выступил на турнире в Бразилии. Давайте же сделаем это. Поединок Мойкано против Чарльза Оливейры имеет смысл.

Конечно, это будет непростой бой. Я даже не начинал готовиться. Но нельзя отказываться от возможности подраться с Чарльзом в главном событии этого турнира. Давайте попросим руководство UFC утвердить наш бой. Уверен, что Чарльз будет согласен», – сказал боец легкого веса промоушена Ренато Мойкано .

