Мойкано хочет подраться с Оливейрой вместо Физиева: «Нельзя отказываться от такой возможности»
Ранее стало известно, что поединок между Рафаэлем Физиевым и Чарльзом Оливейрой, который должен был пройти в ночь на 12 октября в Рио-де-Жанейро, не состоится. Физиев получил травму.
«Сорока на хвосте принесла вести, что Физиев травмировался во время тренировки. А ведь все просили, чтобы я выступил на турнире в Бразилии. Давайте же сделаем это. Поединок Мойкано против Чарльза Оливейры имеет смысл.
Конечно, это будет непростой бой. Я даже не начинал готовиться. Но нельзя отказываться от возможности подраться с Чарльзом в главном событии этого турнира. Давайте попросим руководство UFC утвердить наш бой. Уверен, что Чарльз будет согласен», – сказал боец легкого веса промоушена Ренато Мойкано.
