  • Оливейра раскритиковал бойцов UFC: «Видел, как некоторые говорят, что хотят драться на UFC Rio. Но когда им звонят, то у них болит живот, сломан палец и т.д.»
Чарльз Оливейра обвинил бойцов UFC в лицемерии.

«Я видел, как некоторые парни публично заявляют, что хотят драться на UFC Rio. Но, что они говорят, когда им звонят из UFC? О, я не могу. У меня болит живот. Я сломал палец. Я повредил руку», – сказал экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.

Напомним, UFC Rio состоится в ночь на 12 октября. Изначально главным событием должен был стать бой Оливейры и Рафаэля Физиева, но последний снялся из-за травмы.

Сен-Дени не заменит Физиева в бою с Оливейрой

Мойкано хочет подраться с Оливейрой вместо Физиева: «Нельзя отказываться от такой возможности»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Fighting
