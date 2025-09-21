Оливейра раскритиковал бойцов UFC: «Видел, как некоторые говорят, что хотят драться на UFC Rio. Но когда им звонят, то у них болит живот, сломан палец и т.д.»

Чарльз Оливейра обвинил бойцов UFC в лицемерии.

«Я видел, как некоторые парни публично заявляют, что хотят драться на UFC Rio. Но, что они говорят, когда им звонят из UFC? О, я не могу. У меня болит живот. Я сломал палец. Я повредил руку», – сказал экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра .

Напомним, UFC Rio состоится в ночь на 12 октября. Изначально главным событием должен был стать бой Оливейры и Рафаэля Физиева , но последний снялся из-за травмы.

