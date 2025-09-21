Сен-Дени не заменит Физиева в бою с Оливейрой

Бенуа Сен-Дени не хочет драться с Чарльзом Оливейрой.

«Мы слишком уважаем Чарльза Оливейру , чтобы сейчас принимать бой с ним. Подобный уровень требует подготовки», – сказал менеджер Сен-Дени Гийом Пельтье.

Напомним, изначально соперником Оливейры должен был стать Рафаэль Физиев , но азербайджанец снялся из-за травмы. Бой планировался в ночь с 11 на 12 октября в Рио-де-Жанейро.

