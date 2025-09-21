Сен-Дени не заменит Физиева в бою с Оливейрой
Бенуа Сен-Дени не хочет драться с Чарльзом Оливейрой.
«Мы слишком уважаем Чарльза Оливейру, чтобы сейчас принимать бой с ним. Подобный уровень требует подготовки», – сказал менеджер Сен-Дени Гийом Пельтье.
Напомним, изначально соперником Оливейры должен был стать Рафаэль Физиев, но азербайджанец снялся из-за травмы. Бой планировался в ночь с 11 на 12 октября в Рио-де-Жанейро.
Мойкано хочет подраться с Оливейрой вместо Физиева: «Нельзя отказываться от такой возможности»
«Погнали!» Гамрот готов заменить Физиева в поединке с Оливейрой
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм giompeltier
