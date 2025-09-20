Рафаэль Физиев получил травму и снялся с поединка против Чарльза Оливейры

Поединок между Рафаэлем Физиевым и Чарльзом Оливейрой отменен.

Об этом сообщает портал MMA Fighting. Физиев получил повреждение во время подготовки к бою.

Планировалось, что поединок в легком весе возглавит турнир UFC в Рио-де-Жанейро, который пройдет в ночь с 11 на 12 октября.

Физиев в последнем бою победил Игнасио Бахамондеса единогласным решением судей. У него 13 побед и четыре поражения.

Оливейра в июне проиграл Илие Топурии нокаутом в первом раунде. Всего у него 35 побед и 11 поражений.

Физиев – о бое с Оливейрой в Бразилии: «Враждебная атмосфера мотивирует меня. Люблю быть злодеем»

Физиев отреагировал на анонс боя с Оливейрой: «Уже считаю дни»