Гамрот – Оливейре: «Я прямо сказал UFC, что хочу встретиться с тобой лицом к лицу на твоей родине»

Матеуш Гамрот отреагировал на критику Чарльза Оливейры.

«Уважение Оливейре. Но я прямо сказал UFC, что хочу встретиться с тобой лицом к лицу на твоей родине. Это будет настоящий мастер-класс на земле. Я готов это доказать», – написал в соцсетях боец UFC Матеуш Гамрот .

Ранее Чарльз Оливейра раскритиковал бойцов UFC из-за отказов от участия на турнире в Рио-де-Жанейро.

