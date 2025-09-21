Гамрот – Оливейре: «Я прямо сказал UFC, что хочу встретиться с тобой лицом к лицу на твоей родине»
Матеуш Гамрот отреагировал на критику Чарльза Оливейры.
«Уважение Оливейре. Но я прямо сказал UFC, что хочу встретиться с тобой лицом к лицу на твоей родине. Это будет настоящий мастер-класс на земле. Я готов это доказать», – написал в соцсетях боец UFC Матеуш Гамрот.
Ранее Чарльз Оливейра раскритиковал бойцов UFC из-за отказов от участия на турнире в Рио-де-Жанейро.
Сен-Дени не заменит Физиева в бою с Оливейрой
«Погнали!» Гамрот готов заменить Физиева в поединке с Оливейрой
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Матеуша Гамрота
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости