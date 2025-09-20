«Погнали!» Гамрот готов заменить Физиева в поединке с Оливейрой

Матеуш Гамрот готов заменить Рафаэля Физиева в бою с Чарльзом Оливейрой.

Ранее стало известно, что поединок между Рафаэлем Физиевым и Чарльзом Оливейрой , который должен был пройти в ночь на 12 октября в Рио-де-Жанейро, не состоится . Физиев получил травму.

«Я готов – и жажду взяться за дело! Погнали!» – написал в социальных сетях боец легкого веса UFC Матеуш Гамрот .

Гамрот (25-3) в последний раз дрался в мае, когда победил Лудовита Клайна единогласным решением судей.

