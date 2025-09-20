«Погнали!» Гамрот готов заменить Физиева в поединке с Оливейрой
Матеуш Гамрот готов заменить Рафаэля Физиева в бою с Чарльзом Оливейрой.
Ранее стало известно, что поединок между Рафаэлем Физиевым и Чарльзом Оливейрой, который должен был пройти в ночь на 12 октября в Рио-де-Жанейро, не состоится. Физиев получил травму.
«Я готов – и жажду взяться за дело! Погнали!» – написал в социальных сетях боец легкого веса UFC Матеуш Гамрот.
Гамрот (25-3) в последний раз дрался в мае, когда победил Лудовита Клайна единогласным решением судей.
