2

«Погнали!» Гамрот готов заменить Физиева в поединке с Оливейрой

Матеуш Гамрот готов заменить Рафаэля Физиева в бою с Чарльзом Оливейрой.

Ранее стало известно, что поединок между Рафаэлем Физиевым и Чарльзом Оливейрой, который должен был пройти в ночь на 12 октября в Рио-де-Жанейро, не состоится. Физиев получил травму.

«Я готов – и жажду взяться за дело! Погнали!» – написал в социальных сетях боец легкого веса UFC Матеуш Гамрот.

Гамрот (25-3) в последний раз дрался в мае, когда победил Лудовита Клайна единогласным решением судей.

Матеуш Гамрот: «Несколько месяцев назад UFC пытались свести меня с Царукяном, но Арман отказался. Зато предложил поединок по грэпплингу»

Тренер Оливейры: «У Чарльза согласованы следующие три боя. Он снова пойдет за поясом»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Матеуша Гамрота
logoЧарльз Оливейра
logoMMA
logoРафаэль Физиев
легкий вес (MMA)
logoМатеуш Гамрот
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Физиев – о бое с Оливейрой в Бразилии: «Враждебная атмосфера мотивирует меня. Люблю быть злодеем»
26 августа, 17:05
Чарльз Оливейра: «Люди пытаются отправить меня на пенсию, хотя я сам об этом не думаю. Мне всего 35 лет»
422 августа, 10:05
Дэн Хукер: «Мне не предлагали бой с Оливейрой. Думаете, я боюсь его безжизненного тела?»
415 августа, 11:25
Главные новости
«Мы буквально захватим Вашингтон». Дана Уайт показал рендеры турнира UFC в Белом доме
30 минут назадФото
Макгрегор сообщил, что подерется с Чендлером на турнире UFC в Белом доме: «Он крепкий боец, хороший парень»
555 минут назад
Арман Царукян: «Дал согласие на бой с Хукером. Если он не подпишет контракт, то подерусь с Гейджи»
сегодня, 09:55
Перейра – о бое с Анкалаевым: «Не чувствую никакого давления. Я уже вписал свое имя в историю ММА»
6сегодня, 08:45
Рафаэль Физиев получил травму и снялся с поединка против Чарльза Оливейры
4сегодня, 07:55
Арман Царукян победил Бенсона Хендерсона удушающим приемом на турнире ACB JJ 18
сегодня, 07:05
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2025
95сегодня, 07:00
Силва – о следующем поединке: «Хочу подраться с Яиром Родригесом в декабре»
3вчера, 19:20
Тренер Двалишвили: «Мераб может стать Жоржем Сен-Пьером своего поколения. Не представляю, где его предел»
11вчера, 18:30
Дэвин Хейни подал в суд на бывшую невесту. Боксер требует вернуть подарки на $350 тысяч
22вчера, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30