Тренер Оливейры: «У Чарльза согласованы следующие три боя. Он снова пойдет за поясом»

Чарльз Оливейра согласовал три следующих боя в UFC.

«У Чарльза уже предварительно согласованы следующие три боя. Ему всего 35, он по-прежнему мотивирован, снова пойдет за поясом», – сказал тренер Чарльза Оливейры Диего Лима.

Бой Оливейры и Рафаэля Физиева 11 октября возглавит турнир UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро.

Оливейра (35-11) в последний раз выходил в октагон в июне, когда проиграл Илии Топурии нокаутом в первом раунде.

Чарльз Оливейра: «Люди пытаются отправить меня на пенсию, хотя я сам об этом не думаю. Мне всего 35 лет»