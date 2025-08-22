Чарльз Оливейра: «Царукян должен подраться за пояс. Он заслуживает этого»

Чарльз Оливейра рассказал, кто из легковесов должен получить титульный шанс.

«Арман Царукян занимает первое место в рейтинге. Это значит, что именно он и должен подраться за пояс. Он ждет своего часа. Ему уже давали возможность выступить в титульном поединке, но тогда он получил травму.

Так что, на мой взгляд, следующим должен быть именно Арман. Он заслуживает этого», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра .

Ранее Царукян заявил, что может провести следующий поединок во второй половине осени. В последний раз он дрался в апреле-2024, когда победил Оливейру раздельным решением судей.

