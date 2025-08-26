Физиев – о бое с Оливейрой в Бразилии: «Враждебная атмосфера мотивирует меня. Люблю быть злодеем»

Рафаэль Физиев высказался о предстоящем бое с Чарльзом Оливейрой.

«Все в Бразилии любят Чарльза и будут кричать мне: «Ты умрешь». Но я готов. Это мотивирует меня. Мне больше нравится, когда публика не любит меня.

Враждебная атмосфера мотивирует меня. Люблю быть злодеем», – сказал боец UFC Рафаэль Физиев.

Бой между Чарльзом Оливейрой и Физиевым пройдет в главном событии турнира UFC в Рио-де-Жанейро в ночь с 11 на 12 октября.

Чарльз Оливейра: «Сам попросил UFC организовать мне бой в Бразилии. Хочу подраться перед своим народом – это волшебный опыт»