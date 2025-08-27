Мойкано – о Царукяне: «Это не тот парень, с которым я бы стал дружить. Он слишком высокомерен – не люблю таких людей»

Ренато Мойкано рассказал о своем отношении к Арману Царукяну.

«Я не считаю, что Арман Царукян настолько хорош, как о нем говорят. Думаю, Илия Топурия разобрал бы его без проблем. У меня нет ничего против Армана, но и симпатии он у меня не вызывает. Это точно не тот парень, с которым бы я стал дружить.

Он слишком высокомерен, а я не люблю людей, которые думают, что они лучше других. Да, ты можешь быть сильнее как боец, но это не делает тебя лучше с точки зрения морали.

А что такое мораль? Мораль – это делать правильные вещи, даже когда никто не видит. И я не думаю, что у него есть мораль, если он позволяет себе угрожать другим людям», – сказал боец легкого веса UFC Ренато Мойкано .

