Макгрегор сообщил, что подерется с Чендлером на турнире UFC в Белом доме: «Он крепкий боец, хороший парень»

Конор Макгрегор заявил, что подерется с Майклом Чендлером на ивенте в Белом доме.

«Я рад объявить о своем возвращении! Выступлю на турнире UFC в Белом доме – это мое шоу. Соперник? Майкл Чендлер . Мы вместе снимались в шоу The Ultimate Fighter. Он крепкий боец, хороший парень», – сказал бывший чемпион UFC Конор Макгрегор .

Макгрегор в последний раз выходил в октагон в июле-2021, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.

Ранее стало известно, что турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома в июне 2026 года. Церемония взвешивания пройдет на фоне Мемориала Аврааму Линкольну.

