Конор Макгрегор: «Я точно подерусь на турнире в Белом доме. Это мое событие, без вариантов»

Конор Макгрегор заявил, что точно выступит на турнире UFC в Белом доме.

«Я в полном восторге! Макгрегор возвращается! И что может быть лучше, чем выйти на лужайку Белого дома ради честной разборки? Это именно то, что я умею делать лучше всего. Я невероятно рад, заряжен и мотивирован.

Я счастлив, что турнир в Белом доме перенесли на июнь. Сначала говорили про июль, а теперь все произойдет на месяц раньше – еще лучше! Хоть в апреле давайте – отмечу день рождения заранее. И да, я точно буду там драться. Без вариантов. Это мое событие, 100%», – сказал бывший чемпион UFC Конор Макгрегор .

Ранее стало известно, что турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома в июне 2026 года. Церемония взвешивания пройдет на фоне Мемориала Аврааму Линкольну.

