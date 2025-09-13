  • Спортс
  • Уайт – о турнире в Белом доме: «Начну составлять кард в феврале. Конор вполне может в нем оказаться»
Уайт – о турнире в Белом доме: «Начну составлять кард в феврале. Конор вполне может в нем оказаться»

Дана Уайт заявил, что Конор Макгрегор может выступить на турнире в Белом доме.

«Да, посмотрим, как все сложится. Я начну составлять кард в феврале. И если все пойдет так, как планируется, то Конор вполне может в этом карде оказаться. И дело тут не в моей «любви» к нему. Это вопрос уважения.

Знаете, в чем суть Конора? Когда у бойца срывается соперник на крупный бой – это ломает людей. После этого вмешивается команда, которая, пытаясь действовать стратегически, принимает самые ужасные решения. Вспомните Джона Джонса, Холли Холм – список можно продолжать бесконечно.

А Конор Макгрегор? Он просыпается, спускается на кухню, узнает новости и говорит: «Я еду в зал. Позвоните позже и скажите, с кем я дерусь». Почти никто так не делает. Я видел, как Конор ведет себя за кулисами – он был таким на протяжении всей карьеры», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Ранее стало известно, что турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома в июне 2026 года. Церемония взвешивания пройдет на фоне Мемориала Аврааму Линкольну.

Дана Уайт: «Джонс хочет выступить на турнире в Белом доме. Но мне нужны люди, на которых можно положиться – и он к ним не относится»

Каким будет турнир UFC в Белом доме? Его организует дочь Трампа

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
