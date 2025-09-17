  • Спортс
Уайт подтвердил, что Макгрегор может подраться в турнире UFC на территории Белого дома: «Он хочет драться. В последние дни я постоянно с ним на связи»

Дана Уайт не исключает, что Конор Макгрегор подерется на территории Белого дома.

«Конор говорит, что он возвращается. Он в допинг-пуле и делает свое дело, у него есть все необходимое для тренировок. В последние дни я постоянно с ним на связи. Он хочет драться в карде турнира на территории Белого дома. Посмотрим. Мы не будем работать над боями до февраля.

Его участие в президентской гонке? Они делают все возможное, чтобы попытаться избежать имени Конора Макгрегора в избирательных бюллетенях», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Ранее Макгрегор снялся с выборов президента Ирландии.

Турнир UFC на территории Белого дома планируется в июле 2026-го.

Конор передумал баллотироваться на пост президента Ирландии: «Это было непростое решение, но на данный момент оно правильное»

Конор Макгрегор: «Я точно подерусь на турнире в Белом доме. Это мое событие, без вариантов»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал IMPAULSIVE
