Чендлер – о поединке с Конором в Белом доме: «Сейчас мы ближе к этому, чем когда-либо. Все сильно изменилось»

Майкл Чендлер рассчитывает подраться с Конором Макгрегором в Белом доме.

«Думаю, что сейчас мы ближе к бою, чем когда-либо. Я всегда говорил, что нельзя ставить на Конора. Но теперь все сильно меняется.

В глубине души я верю, что подерусь с Макгрегором в Белом доме. Для этого есть много причин. Я хочу подраться на территории Белого дома, а с Конором у меня есть незаконченное дело. У нас есть взаимное уважение.

Я никогда не отказывался от боя. Не пропускал вес. На таких мероприятиях самое важное не афиша, а надежность. В этом сумасшедшем виде спорта нет никаких гарантий», – сказал боец UFC Майкл Чендлер .

Напомним, что бой между Макгрегором и Чендлером должен был состояться в июне прошлого года, но был отменен из-за травмы ирландца.

