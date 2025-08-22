  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Чарльз Оливейра: «Люди пытаются отправить меня на пенсию, хотя я сам об этом не думаю. Мне всего 35 лет»
2

Чарльз Оливейра: «Люди пытаются отправить меня на пенсию, хотя я сам об этом не думаю. Мне всего 35 лет»

Чарльз Оливейра заявил, что не думает о завершении карьеры.

«Люди уже пытаются отправить меня на пенсию, хотя я сам об этом даже не думаю. У меня нет ни малейшего желания завершать карьеру. Я счастлив тем, что делаю, и впереди еще много всего.

Мне всего 35 лет, все только начинается. Так что перестаньте говорить мне о пенсии – я пока никуда не ухожу», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра.

Оливейра (35-11) в последний раз выходил в октагон в июне, когда проиграл Илии Топурии нокаутом в первом раунде.

Даниэль Кормье: «Почему Оливейра решил вернуться так скоро? Мне кажется, что это не самая лучшая идея»

Дэн Хукер: «Мне не предлагали бой с Оливейрой. Думаете, я боюсь его безжизненного тела?»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: AgFight
logoUFC
logoЧарльз Оливейра
легкий вес (MMA)
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Оливейра заявил, что Хукер отказался драться с ним: «Дэн только языком чешет. Причем уже давно»
211 августа, 12:50
Оливейра – о нокауте в бою с Топурией: «Все бывает в первый раз. Но раненый лев – это все еще лев»
1310 августа, 17:30
Чарльз Оливейра: «Сам попросил UFC организовать мне бой в Бразилии. Хочу подраться перед своим народом – это волшебный опыт»
8 августа, 17:15
Главные новости
Тренер Сен-Пьера: «Адесанья, Сильва – забудьте про этих парней. Величайший боец в истории среднего веса – это Чимаев»
118 минут назад
Чарльз Оливейра: «Царукян должен подраться за пояс. Он заслуживает этого»
1сегодня, 13:30
Эдди Хирн: «Дэвис уже одной ногой на пенсии. Не стоит критиковать его за решение подраться с Полом»
2сегодня, 13:10
Гилберт Бернс: «Ожидал большего от дю Плесси в плане защиты. Ты наделал много ошибок, если попал в положение распятия»
8сегодня, 10:40
Тренер дю Плесси: «Мне понадобится 12-16 недель, чтобы решить проблему с борьбой. Мы вернемся в начале следующего года»
8сегодня, 09:45
Павлович – о бое с Розенстрайком: «Были моменты, когда мог его финишировать. Но для меня был важный момент: пройти всю дистанцию»
сегодня, 09:10
Стрикленд – о дисквалификации: «Курсы по управлению гневом, ждите меня!»
сегодня, 08:55
Джейк Пол: «Если Дэвиса называют «Танком», то я стану FPV-дроном. Выведу его из строя»
3сегодня, 08:40
Сергей Павлович: «Какое у меня отношение к Волкову? Никакого. У всех своя жизнь»
8сегодня, 07:45
Битвы взглядов перед UFC Shanghai: Миньян против Уокера, Павлович – Кортес-Акоста
сегодня, 07:35Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14