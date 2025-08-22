Чарльз Оливейра: «Люди пытаются отправить меня на пенсию, хотя я сам об этом не думаю. Мне всего 35 лет»

Чарльз Оливейра заявил, что не думает о завершении карьеры.

«Люди уже пытаются отправить меня на пенсию, хотя я сам об этом даже не думаю. У меня нет ни малейшего желания завершать карьеру. Я счастлив тем, что делаю, и впереди еще много всего.

Мне всего 35 лет, все только начинается. Так что перестаньте говорить мне о пенсии – я пока никуда не ухожу», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра .

Оливейра (35-11) в последний раз выходил в октагон в июне, когда проиграл Илии Топурии нокаутом в первом раунде.

