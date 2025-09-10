Матеуш Гамрот: «Несколько месяцев назад UFC пытались свести меня с Царукяном, но Арман отказался. Зато предложил поединок по грэпплингу»
Гамрот заявил, что несколько месяцев назад Царукян отказался с ним драться.
«Я получил от UFC предложение подраться с Арманом. Он согласился, промоушен ждал моего ответа. Это была забавная ситуация, потому что несколько месяцев назад они уже пытались свести меня с Царукяном, но тогда Арман отказался. Зато согласился на поединок по грэпплингу. Я сказал, что мы достойны подраться в UFC, а после этого можем и побороться», – сказал боец UFC Матеуш Гамрот.
Гамрот дрался с Царукяном в июне 2022-го и проиграл единогласным решением судей.
Недавно появилась информация, что Царукян подерется с Дэном Хукером 22 ноября в Катаре.
Ислам Махачев: «Не секрет, что Топурия избегает Царукяна»
Бенуа Сен-Дени: «Сейчас я снова в деле. Хочу доказать это, подравшись с кем-то вроде Царукяна»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер InsideFighting
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости