  • Матеуш Гамрот: «Несколько месяцев назад UFC пытались свести меня с Царукяном, но Арман отказался. Зато предложил поединок по грэпплингу»
Матеуш Гамрот: «Несколько месяцев назад UFC пытались свести меня с Царукяном, но Арман отказался. Зато предложил поединок по грэпплингу»

Гамрот заявил, что несколько месяцев назад Царукян отказался с ним драться.

«Я получил от UFC предложение подраться с Арманом. Он согласился, промоушен ждал моего ответа. Это была забавная ситуация, потому что несколько месяцев назад они уже пытались свести меня с Царукяном, но тогда Арман отказался. Зато согласился на поединок по грэпплингу. Я сказал, что мы достойны подраться в UFC, а после этого можем и побороться», – сказал боец UFC Матеуш Гамрот.

Гамрот дрался с Царукяном в июне 2022-го и проиграл единогласным решением судей.

Недавно появилась информация, что Царукян подерется с Дэном Хукером 22 ноября в Катаре.

Ислам Махачев: «Не секрет, что Топурия избегает Царукяна»

Бенуа Сен-Дени: «Сейчас я снова в деле. Хочу доказать это, подравшись с кем-то вроде Царукяна»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер InsideFighting
