Мурат Гассиев: «Бой с Пулевым будет одним из самых сложных в моей карьере. Все или ничего»

Бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев высказался о предстоящем поединке с Кубратом Пулевым, который состоится 12 декабря.

«В первую очередь это чемпион мира в тяжелом весе с большим опытом. Он боксировал с топами. Ему 44 года, это габаритный крупный боксер. Но я не считаю его старым, никакой недооценки в его сторону нет. Готовлюсь с полной серьезностью. Уверен, что без боя просто так он пояс не отдаст.

Я знаю, что это будет один из самых сложных боев в моей карьере. Да, каждый следующий поединок важен. Но сейчас на кону стоит титул. И можно сказать, что сейчас для меня все или ничего. Этот бой ответит на многие вопросы – готов ли я, или нет.

Есть такие моменты, которые от меня не зависят. Но от меня зависит желание тренироваться и стать чемпионом мира. Я постараюсь это показать. У Пулева сильное качество, что даже после пропущенных ударов, даже если он падает, он встает и продолжает драться. Насколько это возможно. Пулев в хорошей форме», – сказал Гассиев.

Маирис Бриедис: «Гассиев победит Пулева, если будет добавлять ноги и серийность. Разница в возрасте у них очень большая»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
