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Илия Топурия: «С удовольствием подрался бы с победителем боя Канело – Кроуфорд»

Топурия рассказал, что хотел бы провести бой с победителем боя Канело – Кроуфорд.

«Я бы с удовольствием подрался с победителем боя КанелоКроуфорд. Хотя с Канело не хотелось бы, он был моим кумиром, я многому у него научился.

Они сделали это с Конором, почему бы не сделать со мной? Сейчас самое время... Турки, давай!» – сказал чемпион UFC Илия Топурия.

Турки Аль эш-Шейх – председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии. Бой Альвареса и Кроуфорда пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе.

Конор Макгрегор в августе-2017 провел боксерский поединок с Флойдом Мейвезером, проиграв техническим нокаутом в 10-м раунде.

Илия Топурия: «Я не дам шанс Царукяну драться со мной за титул. Скорее откажусь от пояса, чем дам ему шанс»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Happy Punch
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