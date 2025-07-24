Илия Топурия: «С удовольствием подрался бы с победителем боя Канело – Кроуфорд»
Топурия рассказал, что хотел бы провести бой с победителем боя Канело – Кроуфорд.
«Я бы с удовольствием подрался с победителем боя Канело – Кроуфорд. Хотя с Канело не хотелось бы, он был моим кумиром, я многому у него научился.
Они сделали это с Конором, почему бы не сделать со мной? Сейчас самое время... Турки, давай!» – сказал чемпион UFC Илия Топурия.
Турки Аль эш-Шейх – председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии. Бой Альвареса и Кроуфорда пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе.
Конор Макгрегор в августе-2017 провел боксерский поединок с Флойдом Мейвезером, проиграв техническим нокаутом в 10-м раунде.
Илия Топурия: «Я не дам шанс Царукяну драться со мной за титул. Скорее откажусь от пояса, чем дам ему шанс»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Happy Punch
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