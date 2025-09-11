1

Кроуфорд ответил Топурии: «Этот чувак пьян. Многие бойцы ММА пьют»

Теренс Кроуфорд ответил на слова Илии Топурии.

Чемпион UFC Илия Топурия ранее сказал, что «вырубит Кроуфорда первым же касанием».

«Этот чувак пьян. Многие бойцы ММА пьют. Думаю, он был под алкоголем», – сказал чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд.

В ночь с 13 на 14 сентября Теренс Кроуфорд подерется с Канело в Лас-Вегасе. Ранее Топурия говорил о желании провести боксерский поединок с Саулем Альваресом.

Митчелл предложил Топурии провести дебаты о форме Земли: «Бог сказал, что она плоская. Он сам ее такой сделал»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
