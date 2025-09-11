Кроуфорд ответил Топурии: «Этот чувак пьян. Многие бойцы ММА пьют»

Теренс Кроуфорд ответил на слова Илии Топурии.

Чемпион UFC Илия Топурия ранее сказал , что «вырубит Кроуфорда первым же касанием».

«Этот чувак пьян. Многие бойцы ММА пьют. Думаю, он был под алкоголем», – сказал чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд.

В ночь с 13 на 14 сентября Теренс Кроуфорд подерется с Канело в Лас-Вегасе. Ранее Топурия говорил о желании провести боксерский поединок с Саулем Альваресом.

