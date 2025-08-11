Илия Топурия: «Возможно, я стану первым бойцом UFC, завоевавшим титул чемпиона мира по боксу»
Илия Топурия заявил, что заинтересован в проведении поединка по правилам бокса.
«Я хочу открыть для себя что-то новое. Если и делать это, то сейчас самое время. Возможно, я стану первым бойцом UFC, который завоюет титул чемпиона мира по боксу. Поехали, Турки Аль эш-Шейх! Мне бы это очень понравилось – это был бы потрясающий опыт», – сказал чемпион UFC в легком весе Илия Топурия.
Топурия в последний раз дрался в конце июня, когда победил Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде в поединке за пояс чемпиона. Поединок прошел в главном событии турнира UFC 317.
Конор Бенн готов дать Топурии боксерский поединок: «Илия, эти руки для тебя, брат»
Хавьер Мендес: «Топурия против Махачева – бой номер один. Ислам может спуститься обратно в легкий вес, если победит Маддалену»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: The Ring
