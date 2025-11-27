Шавкат Рахмонов: «Усман не в той форме, чтобы драться за пояс. Он никак не заслуживает титульный бой»

Шавкат Рахмонов считает, что Камару Усман не заслуживает титульный поединок.

Боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов отреагировал на желание Ислама Махачева провести титульную защиту против Камару Усмана .

«Камару не в той форме, не в том возрасте. Он никак не заслуживает титульный бой, потому что у него три поражения подряд. Он выиграл только у десятого номера [рейтинга].

Как он может перепрыгнуть всех и подраться за чемпионский пояс? Я думаю, что сам мог бы подраться с Камару – если он согласится, то будет хорошо. В феврале или начале марта могли бы бой организовать», – сказал Рахмонов.

В последний раз Рахмонов (19-0) дрался в декабре прошлого года, когда выиграл у Иэна Гэрри единогласным решением судей. Он идет на серии из семи побед в UFC.

