Илия Топурия: «Вырублю Кроуфорда в ринге первым же касанием»
Илия Топурия намекнул, что заинтересован в боксерском поединке с Кроуфордом.
«Не буду говорить о том, что произойдет между мной и Кроуфордом в октагоне. Я расскажу, что случится в ринге. Вырублю его первым же касанием!» – написал в соцсетях чемпион UFC Илия Топурия.
Напомним, в ночь с 13 на 14 сентября Теренс Кроуфорд подерется с Канело в Лас-Вегасе.
Ранее Топурия говорил о желании провести боксерский поединок с Саулем Альваресом.
Митчелл предложил Топурии провести дебаты о форме Земли: «Бог сказал, что она плоская. Он сам ее такой сделал»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Илии Топурии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости