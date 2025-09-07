11

Илия Топурия: «Вырублю Кроуфорда в ринге первым же касанием»

Илия Топурия намекнул, что заинтересован в боксерском поединке с Кроуфордом.

«Не буду говорить о том, что произойдет между мной и Кроуфордом в октагоне. Я расскажу, что случится в ринге. Вырублю его первым же касанием!» – написал в соцсетях чемпион UFC Илия Топурия.

Напомним, в ночь с 13 на 14 сентября Теренс Кроуфорд подерется с Канело в Лас-Вегасе.

Ранее Топурия говорил о желании провести боксерский поединок с Саулем Альваресом.

Митчелл предложил Топурии провести дебаты о форме Земли: «Бог сказал, что она плоская. Он сам ее такой сделал»

Ислам Махачев: «Не секрет, что Топурия избегает Царукяна»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Илии Топурии
logoИлия Топурия
logoUFC
logoMMA
logoбокс
logoТеренс Кроуфорд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Митчелл предложил Топурии провести дебаты о форме Земли: «Бог сказал, что она плоская. Он сам ее такой сделал»
17вчера, 15:30
Усман Нурмагомедов не считает Топурию лучшим легковесом в мире: «Сколько у него боев? 14? У меня столько финишей»
203 сентября, 15:47
Волкановски – о поражении Топурии: «Меня никогда так не вырубали. Одно чистое попадание и я отключился на пару минут»
83 сентября, 12:30
Главные новости
Борральо хочет еще один бой в 2025-м: «Сейчас я хочу быть активнее. Как насчет боя в ноябре или декабре?»
1сегодня, 18:01
Ислам Махачев: «Не секрет, что Топурия избегает Царукяна»
13сегодня, 14:56
Перейра – о смене дивизиона: «Буду прислушиваться к телу. Если мне станет слишком сложно вписаться в лимит полутяжелого веса, то сменю категорию»
17сегодня, 12:46
Тактаров не хочет идти в политику: «Я глубоко верующий человек и совсем не умею врать»
4сегодня, 12:29
Имавов – Чимаеву: «Не вызываю конкретно тебя, а просто иду за поясом. Мне нужен лишь титул»
19сегодня, 11:33
Джозеф Паркер подерется с Фабио Уордли 25 октября в Лондоне
сегодня, 11:18
WBO обязала Александра Усика до 25 декабря договориться о поединке с временным чемпионом
сегодня, 10:06
Фахретдинов – критикам: «Поплачьте теперь и забейтесь в угол. Доминатор вернулся»
16сегодня, 09:24
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2025
95сегодня, 09:00
Бонусы UFC Paris: Сен-Дени, Джонс, Делия и Фернандес получили награды за лучшее выступление
1сегодня, 08:56
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22