Илия Топурия: «Вырублю Кроуфорда в ринге первым же касанием»

Илия Топурия намекнул, что заинтересован в боксерском поединке с Кроуфордом.

«Не буду говорить о том, что произойдет между мной и Кроуфордом в октагоне. Я расскажу, что случится в ринге. Вырублю его первым же касанием!» – написал в соцсетях чемпион UFC Илия Топурия .

Напомним, в ночь с 13 на 14 сентября Теренс Кроуфорд подерется с Канело в Лас-Вегасе.

Ранее Топурия говорил о желании провести боксерский поединок с Саулем Альваресом.

