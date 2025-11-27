Цзю – о бое Пола и Джошуа: «Джейк понимает все риски, но заработает очень большие деньги»

Константин Цзю отреагировал на анонс боя Джейка Пола и Энтони Джошуа.

Поединок в тяжелом весе между Полом и Джошуа состоится 19 декабря в Майами.

«Изначально соперником Пола планировался легковес Джервонта Дэвис. А тут соперник‑тяжеловес… У меня бывает такое ощущение, что иногда попадаю в цирк. Вытворяют какую‑то комедию. Не сходятся у меня какие‑то вещи. Как они вообще могли разрешить бой с легковесом Джервонтой Дэвисом?

А тут более‑менее понятно. Все‑таки соперник – тяжеловес. Есть такое выражение: money talks. Тут деньги говорят сами за себя. Он понимает все риски, но заработает очень большие деньги за этот бой», – сказал Цзю.

Джейк Пол смеялся над маленьким Джервонтой. Хех, и как чувствует себя на фоне Джошуа?

