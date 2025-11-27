Емельяненко – о КроКопе: «Мы созвонились, по-доброму поговорили. В радостной манере согласились провести бой»

Федор Емельяненко рассказал о ходе переговоров по бою против Мирко Филиповича.

Бывший боец ММА Федор Емельяненко рассказал о ходе переговоров по боксерскому поединку против Мирко Филиповича .

«Кто будет платить за это шоу? Сербский промоушен. Думаю, сербская сторона об этом самостоятельно объявит. Наши друзья вызвались и хотят провести у себя такой знаковый бой. Думаю, что будут еще заявления, будут пресс-конференции, все это будет.

Подпись пока не поставлена, но предварительные договоренности есть. Работа в этом направлении идет, все нормально. Случиться может всякое, но я надеюсь, что все будет благополучно.

Насколько КроКоп воодушевлен такой возможностью? Мы созвонились по видеосвязи, по-доброму поговорили, пообщались. В радостной и дружеской манере согласились провести поединок», – сказал Емельяненко.

