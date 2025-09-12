0

Уайт – о желании Топурии провести бой с Кроуфордом: «Надеюсь, этого не произойдет»

Дана Уайт отреагировал на желание Илии Топурии подраться с Теренсом Кроуфордом.

– Дана, теперь вы официально занимаетесь организацией боксерских шоу. Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия сказал, что нокаутирует Теренса Кроуфорда. Подобный поединок может состояться?

– Очень надеюсь, что нет, – сказал президент UFC Дана Уайт.

В ночь с 13 на 14 сентября Кроуфорд проведет поединок против Сауля Альвареса. Бой состоится в Лас-Вегасе.

Кроуфорд ответил Топурии: «Этот чувак пьян. Многие бойцы ММА пьют»

Илия Топурия: «Вырублю Кроуфорда в ринге первым же касанием»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Championship Rounds
logoИлия Топурия
logoТеренс Кроуфорд
logoбокс
logoUFC
logoMMA
logoДана Уайт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Дана Уайт: «В 2026-м начну боксерский проект – что-то похожее на серию претендентов. Буду растить звезд»
110 сентября, 06:51
Уайт – о разнице в доходах бойцов UFC и боксеров: «У нас деньги распределяются по всей группе бойцов. Ты ешь то, что убиваешь»
410 сентября, 05:15
Илия Топурия: «Возможно, я стану первым бойцом UFC, завоевавшим титул чемпиона мира по боксу»
2011 августа, 11:55
Главные новости
Александр Шлеменко: «Меня разочаровывает новое поколение бойцов. Они не уважают старших»
4сегодня, 11:15
Владимир Хрюнов: «На пике Поветкин победил бы Усика нокаутом. Потенциал у него был выше»
15сегодня, 09:45
Вечер бокса в Лас-Вегасе: Канело против Кроуфорда, Уолш подерется с Варгасом и другие бои
8сегодня, 09:35
Ислам Махачев отправится в США за пять недель до боя с Джеком Делла Маддаленой
1сегодня, 09:25
Перейра – о реванше с Анкалаевым: «Это будет тяжелый бой. Мы оба хотим победить»
6сегодня, 08:45
Бой между Газиевым и Спиваком пройдет на турнире UFC в Катаре (Марсель Дорфф)
сегодня, 08:20
RCC 23: Шлеменко против Ковалева, Климов – Садыгов и другие бои
сегодня, 07:45
«Реванш – это же для самого себя». Шлеменко – о втором поединке с Ковалевым
2сегодня, 07:30
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2025
95сегодня, 07:10
Алекс Перейра: «После поражения в реванше Анкалаев больше не будет драться за титул»
25вчера, 18:39
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22