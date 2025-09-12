Уайт – о желании Топурии провести бой с Кроуфордом: «Надеюсь, этого не произойдет»

Дана Уайт отреагировал на желание Илии Топурии подраться с Теренсом Кроуфордом.

– Дана, теперь вы официально занимаетесь организацией боксерских шоу. Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия сказал, что нокаутирует Теренса Кроуфорда. Подобный поединок может состояться?

– Очень надеюсь, что нет, – сказал президент UFC Дана Уайт .

В ночь с 13 на 14 сентября Кроуфорд проведет поединок против Сауля Альвареса . Бой состоится в Лас-Вегасе.

Кроуфорд ответил Топурии: «Этот чувак пьян. Многие бойцы ММА пьют»

Илия Топурия: «Вырублю Кроуфорда в ринге первым же касанием»