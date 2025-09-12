Уайт – о желании Топурии провести бой с Кроуфордом: «Надеюсь, этого не произойдет»
Дана Уайт отреагировал на желание Илии Топурии подраться с Теренсом Кроуфордом.
– Дана, теперь вы официально занимаетесь организацией боксерских шоу. Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия сказал, что нокаутирует Теренса Кроуфорда. Подобный поединок может состояться?
– Очень надеюсь, что нет, – сказал президент UFC Дана Уайт.
В ночь с 13 на 14 сентября Кроуфорд проведет поединок против Сауля Альвареса. Бой состоится в Лас-Вегасе.
Кроуфорд ответил Топурии: «Этот чувак пьян. Многие бойцы ММА пьют»
Илия Топурия: «Вырублю Кроуфорда в ринге первым же касанием»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Championship Rounds
