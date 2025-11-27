Реванш между Волкановски и Лопесом возглавит турнир UFC 325 (Benny P)
Реванш между Александром Волкановски и Диего Лопесом возглавит UFC 325.
Поединок за пояс чемпиона UFC в полулегком весе между Александром Волкановски и Диего Лопесом возглавит 325-й номерной турнир промоушена. Об этом сообщает инсайдер Benny P.
Ивент состоится 31 января в Сиднее (Австралия).
Первый поединок между Волкановски и Лопесом состоялся в апреле – тогда Александр победил единогласным решением судей.
После этого Лопес провел бой против Джина Силвы, победив техническим нокаутом во втором раунде.
Александр Волкановски: «Многие люди говорили, что Силва очень опасен. Я показал вам, что могу вышвырнуть этих современных бойцов»
Волкановски – о следующем сопернике: «Думал, что подерусь с Мерфи, но появились некоторые препятствия»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Benny P
