Реванш между Волкановски и Лопесом возглавит турнир UFC 325 (Benny P)

Реванш между Александром Волкановски и Диего Лопесом возглавит UFC 325.

Поединок за пояс чемпиона UFC в полулегком весе между Александром Волкановски и Диего Лопесом возглавит 325-й номерной турнир промоушена. Об этом сообщает инсайдер Benny P.

Ивент состоится 31 января в Сиднее (Австралия).

Первый поединок между Волкановски и Лопесом состоялся в апреле – тогда Александр победил единогласным решением судей.

После этого Лопес провел бой против Джина Силвы , победив техническим нокаутом во втором раунде.

