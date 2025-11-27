Илия Топурия проведет следующий поединок весной 2026 года (Колменеро)

Илия Топурия проведет следующий поединок весной 2026 года.

Следующий бой чемпиона UFC в легком весе Илии Топурии состоится не раньше весны 2026 года. Об этом рассказал журналист Альваро Колменеро.

«Многое изменилось. Были определенные личные проблемы. Вы будете удивлены тому, что произойдет в легком дивизионе. Я могу подтвердить, что Илия не вернется в октагон в январе.

Февраль? В этом я тоже сильно сомневаюсь. Илия будет драться весной – лично я так себе это представляю», – сказал Колменеро.

Илия Топурия в последний раз выступал в конце июня, когда нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде в поединке за пояс чемпиона.

