Кормье – о визите Джонса в Чечню: «Почему он не проводит День благодарения со своей семьей?»
Даниэль Кормье высказался о визите Джона Джонса в Чечню.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на поездку Джона Джонса в Чеченскую Республику.
Ранее Джонс сообщил, что прибыл в Чечню по приглашению руководства республики. Он принял участие в праздновании 18-летия Адама Кадырова.
«Почему он не проводит День благодарения со своей семьей?» – написал в социальных сетях Кормье.
Джонс – в соцсетях: «Спасибо народу Чечни, президенту и его семье за то, что подарили мне такой незабываемый опыт. Матушка Россия»
«Пострелял из экзотического оружия. Больше всего гранатомет понравился». Приключения Джона Джонса в Чечне
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: BJ Penn
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости