Кормье – о визите Джонса в Чечню: «Почему он не проводит День благодарения со своей семьей?»

Даниэль Кормье высказался о визите Джона Джонса в Чечню.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на поездку Джона Джонса в Чеченскую Республику.

Ранее Джонс сообщил, что прибыл в Чечню по приглашению руководства республики. Он принял участие в праздновании 18-летия Адама Кадырова.

«Почему он не проводит День благодарения со своей семьей?» – написал в социальных сетях Кормье .

Джонс – в соцсетях: «Спасибо народу Чечни, президенту и его семье за то, что подарили мне такой незабываемый опыт. Матушка Россия»

