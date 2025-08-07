Конор Бенн готов дать Топурии боксерский поединок: «Илия, эти руки для тебя, брат»

Британский боксер Конор Бенн готов провести поединок с Илией Топурией.

«Кто бы ни хотел из этих гребаных бойцов UFC прийти в бокс, их ждет опасная игра... Илия Топурия, эти руки для тебя, брат.

Я не настолько глуп, чтобы идти в клетку. Никогда бы этого не сделал», – сказал боксер полусреднего веса Конор Бенн .

Ранее Илия Топурия заявил , что хотел бы провести боксерский поединок с Канело.

