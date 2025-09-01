Гаджиев – о возможном поединке Топурии и Гейджи: «Это бред и кидалово Царукяна»
Камил Гаджиев считает Армана Царукяна следующим претендентом на пояс легкого веса .
«Если слух, что Илия Топурия будет защищать пояс в бою с Гейджи подтвердится, то это бред. И небольшое кидалово Армана Царукяна. Это мое мнение», – сказал Камил Гаджиев.
Ранее менеджер Али Абдель-Азиз заявил, что Джастин Гейджи может уйти из UFC, если не получит титульный бой.
Менежер Царукяна Саят Абдрахманов в августе сказал, что Царукяну нужна одна победа для получения титульника.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Камила Гаджиева
