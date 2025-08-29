Камил Гаджиев: «Махачев – фаворит, но я бы не закапывал Маддалену. В стойке у Джека шансы есть»
Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым возглавит турнир UFC 322, который состоится в ночь на 16 ноября.
«Соглашусь с мнением, что Ислам фаворит в этом бою. Но мы, россияне, немножко субъективны. Все‑таки Ислама мы знаем хорошо, а Маддалену не очень. Но если посмотреть с экспертной точки зрения, то не надо так легкомысленно относиться к вопросу перехода в следующий вес и недооценивать Маддалену.
Теперь, что касается скиллов, у Маддалены очень хороший бокс. И если Ислам сможет хладнокровно поработать на результат и заниматься примерно тем, чем Хамзат Чимаев занимался в бою с Дрикусом Дю Плесси, он этот титул заберет. Если же будет где‑то не хватать функционалки и будет некомфортно, то придется драться в стойке. Там у Маддалены шансы есть.
Итого, Ислам – фаворит, но Маддалену я бы не закапывал. Способный парень, чемпион. Ислам и в стойке неплох, но в стойке всегда можно заиграться. А Маддалена – крепкий боксер, лицо Белала Мухаммада тому подтверждение. Потому я бы не рисковал», – сказал президент Fight Nights Камил Гаджиев.
