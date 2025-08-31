  • Спортс
Камил Гаджиев: «Умара ждет сложный поединок с Баутистой. Но тем интереснее. После таких боев можно снова говорить про титульные амбиции»

Камил Гаджиев считает, что Умара Нурмагомедова ждет сложный бой с Марио Баутистой.

«Бой с Баутистой будет сложным для Умара. Но когда ты забираешься в топ рейтинга и уже дрался за титул, то легких боев ждать не стоит. Все бои будут с топами. У Баутисты восемь побед подряд, он очень уверен в себе. Так что это действительно трудный поединок для Умара, тем более после возвращения. Но тем интереснее. После таких боев можно снова говорить про титульные амбиции.

Сделает ли его победа претендентом на титул? Скажем так, вернет в обойму. Я не говорю, что он обязательно будет следующим в очереди, но в число претендентов вернется», – сказал президент Fight Nights Камил Гаджиев.

Напомним, Умар Нурмагомедов и Марио Баутиста встретятся на турнире UFC 321, который состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Камил Гаджиев: «Махачев – фаворит, но я бы не закапывал Маддалену. В стойке у Джека шансы есть»

Мераб Двалишвили: «Если мы с Умаром снова подеремся, я уничтожу его. В этот раз я выбью из него все дерьмо»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
