Али Абдель-Азиз: «Гейджи сказал мне, что если не получит титульный бой, то просто закончит карьеру»
Али Абдель-Азиз сообщил, что Гейджи недоволен своим положением в UFC .
«Джастин сказал мне, что если не получит титульный бой, то просто закончит карьеру... Он объяснил: «Я чувствую, что меня не уважают. Мне нравится быть бойцом UFC, я люблю этот промоушен, но хочу, чтобы это было взаимно», – сказал менеджер Али Абдель-Азиз.
В марте Гейджи победил единогласным решением Рафаэля Физиева. На его счету 26 побед и пять поражений.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Submission Radio
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