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Али Абдель-Азиз: «Гейджи сказал мне, что если не получит титульный бой, то просто закончит карьеру»

Али Абдель-Азиз сообщил, что Гейджи недоволен своим положением в UFC .

«Джастин сказал мне, что если не получит титульный бой, то просто закончит карьеру... Он объяснил: «Я чувствую, что меня не уважают. Мне нравится быть бойцом UFC, я люблю этот промоушен, но хочу, чтобы это было взаимно», – сказал менеджер Али Абдель-Азиз.

В марте Гейджи победил единогласным решением Рафаэля Физиева. На его счету 26 побед и пять поражений.

Али Абдель-Азиз: «Махачев 100% подерется за титул в этом году. В октябре, ноябре или декабре»

Али Абдель-Азиз: «Если Перейра не будет готов к турниру в Абу-Даби, Анкалаев подерется там с кем-то другим»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Submission Radio
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