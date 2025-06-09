Али Абдель-Азиз: «Гейджи сказал мне, что если не получит титульный бой, то просто закончит карьеру»

Али Абдель-Азиз сообщил, что Гейджи недоволен своим положением в UFC .

«Джастин сказал мне, что если не получит титульный бой, то просто закончит карьеру... Он объяснил: «Я чувствую, что меня не уважают. Мне нравится быть бойцом UFC, я люблю этот промоушен, но хочу, чтобы это было взаимно», – сказал менеджер Али Абдель-Азиз .

В марте Гейджи победил единогласным решением Рафаэля Физиева. На его счету 26 побед и пять поражений.

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