Гаджиев не верит, что бой Чимаева и Махачева возможен: «Из‑за разницы в весе. Больше даже верю в поход Хамзата в полутяжелый дивизион»

Камил Гаджиев не верит, что бой Чимаева и Махачева состоится.

«Верю ли в бой Махачева с Чимаевым ? Сомневаюсь. Из‑за разницы в весе. Если бы Хамзат мог комфортно оставаться в 77 кг, то он бы там и был. А теперь он в 84 кг – и возвращаться в категорию ниже гораздо сложнее. То, что делает сейчас Ислам – плюс-минус комфортно ему. Меньше стресса, меньше сгонки.

Чимаев еще гипотетически может сделать 77 кг, но я давно этого не видел. И в каком он будет состоянии после такой сгонки – большой вопрос. Я в этот бой не верю.

Думаю, каждый из них комфортно расположится в новом для себя весе, условно. И будут в нем царствовать. Больше даже верю в поход Хамзата в полутяжелый вес, чтобы отобрать пояс у Магомеда Анкалаева или Алекса Перейры, смотря кто будет владеть титулом», – сказал президент Fight Nights Камил Гаджиев .

Напомним, Хамзат Чимаев – чемпион среднего веса UFC. Ислам Махачев в ноябре подерется за титул полусреднего дивизиона.

Камил Гаджиев: «Умара ждет сложный поединок с Баутистой. Но тем интереснее. После таких боев можно снова говорить про титульные амбиции»

Камил Гаджиев: «Махачев – фаворит, но я бы не закапывал Маддалену. В стойке у Джека шансы есть»