Камил Гаджиев: «Не скажу, что Махачев яркий фаворит в бою с Маддаленой. У него есть проблемы с набором веса»

Камил Гаджиев высказался о бое Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены.

«Я бы не сказал, что Ислам такой прям яркий фаворит в бою с Маддаленой. Маддалена – очень хороший боксер. Он это показал в последних поединках. Он крупнее. У Ислама есть проблемы с набором веса, он этим делился. Например, раньше он весил 85 кг, гонял вес до 70 кг.

Теперь ему надо набирать 90 кг, чтобы драться в категории до 77 кг. И нельзя просто животиком обрасти, нужно набирать качественную мышечную массу, а это всегда сложно. На самом деле, в бою Махачев – Маддалена шансы 50 на 50. Тем интереснее», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев .

Ранее менеджер Али Абдель-Азиз намекнул на скорый анонс даты поединка между Ислам Махачевым и Джеком Делла Маддаленой .

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