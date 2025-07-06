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Камил Гаджиев: «Думаю, до конца года мы увидим поединок Топурии и Царукяна»

Камил Гаджиев считает, что Топурия и Царукян подерутся за пояс UFC до конца года.

– Есть ощущение, что Царукяну еще долго не будут давать титульник с Топурией?

– Да нет, он подерется. Думаю, до конца года этот бой случится. Примерно в те же сроки, что и бой Маддалены с Махачевым. Думаю, до конца года мы увидим поединок Топурии и Царукяна, – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

В июне Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал чемпионом легкого веса. Арман Царукян должен был подраться с Исламом Махачевым за пояс, но снялся с боя.

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Матч ТВ»
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