Порье – о Чимаеве: «Хамзат создал вокруг себя ауру, внушающую, что он лютый тип, способный нокаутировать любого»

Дастин Порье поделился мнением о Хамзате Чимаеве.

«Все бойцы отличаются. Хамзат Чимаев создал вокруг себя ауру, внушающую, что он лютый тип, способный нокаутировать любого. Остается узнать, сможет ли он повалить Дрикуса и хватит ли ему сил на весь бой», – сказал бывший боец UFC Дастин Порье .

Чимаев и Дрикус дю Плесси подерутся за титул среднего веса UFC в ночь на 17 августа в Чикаго.

Как победить Хамзата Чимаева – самого агрессивного бойца UFC?

Чимаев идет за поясом UFC – встретится с непобежденным чемпионом. Справится?