Порье – о Чимаеве: «Хамзат создал вокруг себя ауру, внушающую, что он лютый тип, способный нокаутировать любого»
Дастин Порье поделился мнением о Хамзате Чимаеве.
«Все бойцы отличаются. Хамзат Чимаев создал вокруг себя ауру, внушающую, что он лютый тип, способный нокаутировать любого. Остается узнать, сможет ли он повалить Дрикуса и хватит ли ему сил на весь бой», – сказал бывший боец UFC Дастин Порье.
Чимаев и Дрикус дю Плесси подерутся за титул среднего веса UFC в ночь на 17 августа в Чикаго.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ESPN
