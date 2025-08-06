Дастин Порье купил 1200 рюкзаков для школьников в родном городе

Дастин Порье занимается благотворительностью после ухода из UFC.

Фонд Дастина Порье «Good Fight» раздал 1200 рюкзаков для школьников во время ежегодного сбора в школу в Лафаете, штат Луизиана. Фонд Порье функционирует уже пять лет.

Порье объявил о завершении профессиональной карьеры после поединка против Макса Холлоуэя, который состоялся 20 июля в главном событии турнира UFC 318.

Он выступал в UFC c 2011 года, а в MMA – c 2009-го. Его рекорд – 30-10-1. Порье трижды дрался за полноценный пояс UFC в легком весе, но ни разу не выиграл.

