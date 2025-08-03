Хабиб – о поддержке Мейвезером Израиля: «Знаю, что они платят ему, это денежный боец. Я боролся за наследие»
Хабиб высказался о позиции Мейвезера в палестино-израильском конфликте.
«Я видел запись, на которой Флойд говорил, что поддерживает Израиль. Знаю, что они платят ему, это денежный боец. Я боролся за наследие», – сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
В октябре 2023-го Мейвезер заявил о поддержки Израиля в вооруженном конфликте с Палестиной.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Sneako Daily
