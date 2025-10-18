6

Топурия – о следующем сопернике: «Пимблетт. Это бой, который все хотят увидеть»

Илия Топурия ответил на вопрос о следующем сопернике.

«Возможные соперники? Однозначно Пэдди Пимблетт – у нас с ним история. Думаю, это тот бой, который все хотят увидеть. И вы все хотите, чтобы я сделал с ним кое-что такое, о чем я не буду говорить вслух.

А по остальным – я готов драться с кем угодно», – сказал чемпион UFC в легком весе Илия Топурия.

Топурия в последний раз выступал в конце июня, когда победил Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде в поединке за пояс чемпиона. Бой прошел в главном событии турнира UFC 317.

Илия Топурия: «Махачев может возвращаться обратно в Дагестан, если проиграет Маддалене. Пусть пасет овечек на ферме»

Топурия хочет провести бой с Махачевым на турнире UFC в Белом доме: «Никто еще не дрался за третий титул»

