Топурия – о следующем сопернике: «Пимблетт. Это бой, который все хотят увидеть»

Илия Топурия ответил на вопрос о следующем сопернике.

«Возможные соперники? Однозначно Пэдди Пимблетт – у нас с ним история. Думаю, это тот бой, который все хотят увидеть. И вы все хотите, чтобы я сделал с ним кое-что такое, о чем я не буду говорить вслух.

А по остальным – я готов драться с кем угодно», – сказал чемпион UFC в легком весе Илия Топурия .

Топурия в последний раз выступал в конце июня, когда победил Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде в поединке за пояс чемпиона. Бой прошел в главном событии турнира UFC 317.

