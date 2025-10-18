Топурия – о следующем сопернике: «Пимблетт. Это бой, который все хотят увидеть»
Илия Топурия ответил на вопрос о следующем сопернике.
«Возможные соперники? Однозначно Пэдди Пимблетт – у нас с ним история. Думаю, это тот бой, который все хотят увидеть. И вы все хотите, чтобы я сделал с ним кое-что такое, о чем я не буду говорить вслух.
А по остальным – я готов драться с кем угодно», – сказал чемпион UFC в легком весе Илия Топурия.
Топурия в последний раз выступал в конце июня, когда победил Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде в поединке за пояс чемпиона. Бой прошел в главном событии турнира UFC 317.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Marca
