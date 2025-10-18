Сехудо – о реванше Яна и Двалишвили: «Не верю в победу Петра. Единственный шанс для него – это нокаут»

Генри Сехудо отреагировал на анонс реванша Мераба Двалишвили и Петра Яна.

«Мне сложно поверить в победу Петра. Мераб находится на совершенно другом уровне. Мне кажется, единственный шанс для Петра – это нокаут. Мераб не устанет, это точно. Петр должен идти вперед с самого начала боя, потому что у него нет такой борьбы, как у Мераба.

Он не представляет угрозы в партере – я вообще никогда не видел, чтобы он пытался провести сабмишн. А это позволяет Мерабу просто продолжать делать свое дело. И не стоит забывать, что с каждым боем он становится все лучше», – сказал бывший чемпион UFC Генри Сехудо .

Титульный бой между Мерабом Двалишвили и Петром Яном возглавит UFC 323. Турнир состоится в ночь с 6 на 7 декабря и пройдет в Лас-Вегасе.

Бойцы уже встречались ранее. Первый поединок между Двалишвили и Яном состоялся в марте 2023 года – тогда Мераб победил единогласным решением судей.

