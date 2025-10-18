  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Сехудо – о реванше Яна и Двалишвили: «Не верю в победу Петра. Единственный шанс для него – это нокаут»
0

Сехудо – о реванше Яна и Двалишвили: «Не верю в победу Петра. Единственный шанс для него – это нокаут»

Генри Сехудо отреагировал на анонс реванша Мераба Двалишвили и Петра Яна.

«Мне сложно поверить в победу Петра. Мераб находится на совершенно другом уровне. Мне кажется, единственный шанс для Петра – это нокаут. Мераб не устанет, это точно. Петр должен идти вперед с самого начала боя, потому что у него нет такой борьбы, как у Мераба.

Он не представляет угрозы в партере – я вообще никогда не видел, чтобы он пытался провести сабмишн. А это позволяет Мерабу просто продолжать делать свое дело. И не стоит забывать, что с каждым боем он становится все лучше», – сказал бывший чемпион UFC Генри Сехудо.

Титульный бой между Мерабом Двалишвили и Петром Яном возглавит UFC 323. Турнир состоится в ночь с 6 на 7 декабря и пройдет в Лас-Вегасе.

Бойцы уже встречались ранее. Первый поединок между Двалишвили и Яном состоялся в марте 2023 года – тогда Мераб победил единогласным решением судей.

Ян начал подготовку к бою с Двалишвили: «Мы начали»

Петр Ян снова идет за поясом UFC. Нужно невозможное – остановить Мераба

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Red Corner MMA
logoПетр Ян
logoМераб Двалишвили
logoMMA
logoUFC 323
logoГенри Сехудо
logoUFC
легчайший вес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Умар – о травме, полученной в поединке с Двалишвили: «Такое невозможно контролировать. Вернусь сильнее»
5сегодня, 07:55
Умар Нурмагомедов: «Взять реванш у Мераба для меня важнее, чем получить пояс. Мести я хочу больше»
17вчера, 10:25
Двалишвили – о реванше с Яном: «Будет веселый бой, но я быстро с ним разберусь. После декабря хочу подраться в марте»
1514 октября, 07:04
Главные новости
Махачев – о словах Хукера: «Нужны новые хейтеры, старые начинают меня любить»
52 минуты назад
Дэн Хукер: «Нужно отдать Махачеву должное. Подняться в другую весовую категорию – смелое решение»
1сегодня, 11:00
Денис Тюлюлин: «Никакого разделения по национальному признаку в UFC нет. Там максимально аполитично»
3сегодня, 08:55
Сергей Павлович: «Не стоит вопрос, с кем принципиальнее реванш – с Аспиналлом или Волковым. Моя задача – выиграть пояс»
3сегодня, 08:35
Что нужно знать о фильме «Крушащая машина» со Скалой?
сегодня, 08:30
Умар – о травме, полученной в поединке с Двалишвили: «Такое невозможно контролировать. Вернусь сильнее»
5сегодня, 07:55
UFC Fight Night 262: де Риддер против Аллена, Бекоев – Белгаруи и другие бои
2сегодня, 07:50
Календарь боев в MMA и боксе в октябре-2025
96сегодня, 07:30
Илия Топурия: «Махачев может возвращаться обратно в Дагестан, если проиграет Маддалене. Пусть пасет овечек на ферме»
30вчера, 18:30
Василевский – о Чимаеве: «Порадуйтесь, что спортсмен, говорящий на русском, стал чемпионом UFC»
30вчера, 17:05
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30