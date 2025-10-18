Дмитрий Бивол: «Надеюсь через 4-6 недель вернуться к полноценной работе»

Дмитрий Бивол рассказал, как проходит процесс реабилитации после операции.

«Вчера провел легкую боксерскую тренировку, восстановление идет по плану. Надеюсь через четыре-шесть недель вернуться к полноценной работе», – написал в социальных сетях чемпион мира по боксу, опубликовав видео тренировки.

Напоним, что Дмитрий Бивол перенес операцию на спине в начале августа. После этого Артур Бетербиев обвинил его в избегании третьего боя.

